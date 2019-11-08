«Втайне друг за друга выходили». Как в сборной России играют близнецы

Сборная России по пляжному футболу продолжает бороться за трофей в жарком Дубае. В третьем матче Межконтинентального кубка наша команда потерпела досадное поражение от сборной Ирана, но провела при этом очень хороший матч. Отвечать за действия команды после поражения вызвался капитан – Виктор Крышанов. Впрочем, перед интервью нужно было ещё разок проверить, кто же будет говорить, ведь в сборной играет и брат-близнец Виктора – Николай. Раньше их, бывало, и главный тренер путал. Но сейчас, когда одному дали капитанскую повязку, всё стало проще.

Пляжный футбол, Россия — Испания. Полуфинал, какого никогда не было! LIVE За выход в финал Межконтинентального кубка Россия будет биться с мощной Испанией. Все фото и события матча — в нашей онлайн-трансляции.

«Показали характер, а не просто опустили руки и проиграли»

– Виктор, какие впечатления остались от матча с Ираном?

– Обидно проигрывать, учитывая, что мы хорошо играли, вели в счёте. Мы выполняли установку на игру, и это приносило результаты. Даже когда соперник переломил ход матча, мы смогли отыграться в непростой момент, показали характер, а не просто опустили руки и проиграли. Тренер просил нас плотнее играть в своей штрафной, больше помогать вратарю в моменты ударов, но всё-таки у иранцев дважды получилось забить после ударов вратарей, так что чуть-чуть мы недоработали. Но если оценивать игру в целом, то, думаю, четвёрку нам за неё можно поставить.



– До концовки второго периода всё было отлично. Почему же пропустили два почти одинаковых гола подряд?

– Немножко прижались к своим воротам, не могли взять мяч под контроль и выйти из обороны. Наверное, гол назревал. Хоссейни в течение полутора периодов тренировал свои дальние удары и в итоге всё-таки попал. Видимо, нужно было всё-таки повыше его встречать.



– Вас не раздражает жёсткая, даже немного грязная манера игры иранцев?

– Да я бы не сказал, что они так уж грязно играют. Каждый старается победить по-разному, к этому нужно быть готовым как эмоционально, так и физически. Если провоцируют – не поддаваться на эти провокации. Но в то же время на жёсткость нужно отвечать жёсткостью.

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– Вы видели момент, когда Акбари сломал себе руку?

– Да, со скамейки. Мне казалось, что Акбари ничего не мешало просто выпрыгнуть и отбить бисиклету Никонорова – с его-то ростом. Но, наверное, от криков болельщиков завёлся немножко, решил сыграть красиво и, к сожалению, получил такое повреждение. Здоровья ему!



– Это большая потеря для сборной Ирана?

– Перед игрой мы как раз разбирали моменты, которые создавали иранцы в предыдущих матчах, и по крайней мере при стандартах Акбари – один из главных действующих лиц. Так что, думаю, действительно команде будет не хватать высокого фактурного защитника, который и обороняется хорошо, и впереди играет здорово, мяч принимает, бисиклеты бьёт. Это потеря, да.

Фото: bsrussia.com

«В концовке вратарь спас нас, жертвуя здоровьем»

– Как определялось, кто будет бить в серии пенальти?

– Вот этого не знаю. Я как раз мяч разыгрывал, поэтому подошёл, когда первая тройка была уже определена. Я даже руку поднять не успел как желающий (улыбается).



– Тем не менее вы в эту тройку попал и забили. Заранее знали, как пробьёте?

– Когда я подхожу к мячу, то уже знаю, куда буду бить, и стараюсь это решение не менять. Я посмотрел, что стоит Хоссейни, а он невысокого роста. Если пробить впритирку со штангой, то он не дотянется. Поэтому просто сильно пробил щекой, и вратарь не успел.

– Что было у вратаря Дениса Пархоменко с рукой?

– В концовке он нас спас, жертвуя здоровьем. От лица всей команды ему хочется сказать спасибо, потому что голевой момент возник буквально за пять секунд до конца игрового времени. Денис тянулся к мячу рукой, а нападающий бил в касание, так что нашему вратарю досталось. Но я с ним поговорил после матча, он мне сказал, что всё нормально. Собирается играть.



– С кем больше хотелось сыграть в полуфинале – с Испанией или ОАЭ?

– Да я бы не выбирал. Досталась Испания – и досталась. В принципе испанцев мы знаем лучше, но и они нас хорошо знают. С другой стороны, у нас сейчас новый состав – загадка для них. А что касается ОАЭ, то с ними могло бы быть сложнее, потому что они хозяева турнира – судьи могут их чуть-чуть подтаскивать. Да и в целом команда прибавляет по ходу турнира. Даже поражения они терпят минимальные. Так что оба соперника достойные. Ну раз есть Испания – будет Испания.

«Мой идеал – Роналду». Но пока нападающего сборной России сравнивают с Краучем Форвард Борис Никоноров на Межконтинентальном кубке по пляжному футболу красиво забивает и гордится сравнением с английским гигантом.

– Испанцы тоже привезли в Дубай ряд молодых игроков.

– Я знаю лидеров этой команды, которые здесь выступают. Знаю, что основной вратарь Дона не приехал. А что касается пары-тройки игроков в ротации, пока ничего сказать не могу. Перед игрой нам тренер всё покажет и расскажет. Думаю, нам вполне по силам у Испании выиграть.



– Для вас стал сюрпризом невыход основного состава сборной Италии в полуфинал?

– Наверное, нет. Там хорошая, ровная группа была. Японцы, которые неплохо смотрелись на Всемирных играх, та же Испания, ОАЭ. Я был уверен, что там завяжется борьба до последней игры.

Фото: bsrussia.com

«Бывало, что подменяли друг друга на экзаменах. И на поле»

– Телекомментаторы «Матч ТВ» предположили, что вам специально выдали капитанскую повязку, чтобы вас с Николаем было проще различать на поле. Как вас выбрали капитаном, если серьёзно? Что для вас значит эта повязка?

– Как все знают, на Межконтинентальный кубок не приехал ряд ключевых игроков нашей команды, у которых за плечами сотни игр за сборную. А из тех, кто приехал, тренерский штаб выбрал меня. Наверное, сказалось то, что я был капитаном на предсезонном турнире «Интер Кап», который сборная России выиграла, и тренерский штаб решил не прерывать эту фартовую серию.



Для меня это, безусловно, дополнительная мотивация. Хочется доказать, что ты достоин этой повязки, в какие-то моменты нужно сыграть через не могу, партнёров подбодрить.



– Часто ли приходится мотивировать партнёров словом?

– Помимо меня есть ряд опытных ребят: Макс Чужков, Борис Никоноров, мой брат – и мы все вместе стараемся подсказывать тем игрокам, у которых меньше опыта. Стараемся держаться единым кулаком. Если я вижу что-то, то подсказываю. Но и в свой адрес, конечно, критику принимаю.



– Как всё-таки различать вас с братом?

– На самом деле, я уже не раз это рассказывал. Первое. Если на крупном плане показывают игрока с красивым носом, то это я (смеётся). Второе – это, номер, конечно. Вроде и спереди, и сзади видно. Ну и голосом мы отличаемся. Хотя вчера забавная была история. Я был на массаже, лежал лицом вниз, и в этот момент зашёл Денис Пархоменко. Массажист спросил его, мол, кто это. «Да я их по голосу отличаю, – Пархоменко говорит. – Коля это!» Разубеждать его я не стал (улыбается).

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– Тренер часто называет вас просто «брат» и «брат» для простоты…

– Сейчас Михаил Викторович нас различает. Но раньше была пара забавных историй. В 2017 году в Суперфинале Евролиги тренер упорно рассказывал Коле, сидящему далеко от меня, как я должен действовать на поле, пока Коля не понял в чём дело и не остановил Михаила Викторовича.

– А в детстве были какие-то подобные забавные истории?

– Да будничные истории были, как подменяли друг друга на экзаменах в школе. Было такое, но нечасто. Кажется, географию Коля ходил сдавать вместо меня. Да и сейчас порой забавные моменты бывают: подходит в метро какой-нибудь человек, здоровается, разговор заводит, а ты его не знаешь совершенно. Потом понимаешь, что, скорее всего, кто-то из знакомых брата.



Дальше в разговор включается брат Виктора Николай.



– У меня тоже такое недавно было. Подошёл человек ко мне в метро, поздоровался, начал расспрашивать, что да как. Ну а я общими фразами стараюсь диалог поддерживаю, потому что это проще чем объяснять, мол, у Виктора, оказывается, есть брат-близнец и ты сейчас с ним говоришь. Так и доехали от одного конца города до другого – человек, кажется, ничего и не понял.

Фото: beachsoccer.com

– В футболе приходилось подменять друг друга?

– Было такое, когда мы ещё по юношам в футбол играли. Сначала арбитр показал мне первую жёлтую карточку, а когда в одном из следующих эпизодов хотел показать вторую, я как-то отошёл в сторонку, и арбитр её Коле показал, и меня с поля не удалили (улыбается). И тренеры пару раз так делали: когда кто-то был дисквалифицирован, могли втайне друг за друга сыграть.



– Игроков сборной России не радует атмосфера обычно гостеприимного Дубая. Очень жарко и, по большому счёту, очень скучно. Разделяете мнение партнёров?

– Трудно сказать. Если бы я выбирал, куда ехать туристом, то сюда бы не поехал. Здесь и правда жарко очень, развлечений особо нет. Говорят, если бы мы жили прямо у залива, всё было бы по-другому, но что есть, то есть. Но мы с Николаем, например, в свободное время книжки читаем.



– Что читаете?

– Родители подарили мне несколько книг, вот я одну взял с собой – биография Моуринью. Планирую «добить» в Дубае. Книга написана от лица журналиста, и на протяжении половины книги он пока преподносит тренера не в очень хорошем свете. Но интересно почитать про эту кухню изнутри: как тренер пришёл в «Реал» и старался его под себя перестраивать.