Олимпийский чемпион Елистратов выиграл золото на этапе КМ по шорт-треку в Канаде

Олимпийский чемпион 2014 года, бронзовый призёр Игр-2018 российский шорт-трекист Семён Елистратов выиграл золото этапа второго Кубка мира в Монреале (Канада) на дистанции 1000 м. Он победил с результатом 1.29,275. Второе место занял представитель Южной Кореи Пак Ин Ук (1.29,361), третьим стал его соотечественник Пак Чи Вон (1.29,417).



На аналогичной дистанции у женщин россиянка Екатерина Ефременкова завоевала бронзу (1.31,125). Победу одержала китаянка Хань Юйтун (1.30,712), второй стала канадка Кортни Саро (1.30,959).



Россиянин Павел Ситников занял третье место на дистанции 500 м (41,223). Победил венгр Шандор Шаолинь Лю (40,995). Второй результат продемонстрировал южнокореец Хван Дэ Хон (41,103).

Женская сборная России стала второй в эстафете на этапе Кубка мира по шорт-треку