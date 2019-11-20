Шведская лыжница Андерссон травмировала колено и рискует пропустить старт сезона

Шведская лыжница Эбба Андерссон получила травму колена, упав во время пробежки. Сейчас спортсменка находится на обследовании в Стокгольме, информирует Aftonbladet.

«Я не получал от неё никакой информации. После завершения обследования ей выдадут заключение и она должна связаться со мной. Пока сложно о чём-то говорить. Нужно увидеть полную картину», — сказал врач шведской команды Магнус Оскарссон.

Скорее всего, шведская спортсменка пропустит старт сезона в Елливаре, который запланирован на 23-24 ноября.

Напомним, Андерссон является серебряным призёром Олимпийских игр 2018 года в эстафете, чемпионкой мира 2019 года и серебряным призёром чемпионата мира 2017 года в эстафете, трёхкратной чемпионкой мира среди юниоров.