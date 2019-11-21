Титов: властвование сборной России в спортивной гимнастике осталось в прошлом

Глава Федерации спортивной гимнастики России Василий Титов рассказал, на что рассчитывает национальная команда на Олимпийских играх 2020 года в Токио.

«Задачи всем понятны. Постараемся выступить ещё лучше, чем в Бразилии. А сколько будет золотых медалей, я загадывать не возьмусь. Спортивная гимнастика — очень тяжёлый и конкурентный вид спорта, сейчас за медали здесь борется гораздо больше стран, чем даже несколько лет назад. К сожалению, времена, когда мы безраздельно властвовали в этом виде спорта, остались в прошлом. Очень сильные сборные у США, Китая, Италии, Японии, Великобритании, Украины.

Вообще гимнастика сильно продвинулась вперёд. Она стала сложнее как вид спорта, но одновременно с этим развивается в целом ряде стран, от которых никогда не ожидали высоких результатов. На чемпионате мира — 2019 золото в вольных упражнениях выиграл спортсмен из Филиппин Карлос Юло, турки выиграли две медали на кольцах (золото Ибрагима Чолака) и параллельных брусьях (серебро Ахмета Ондера), золото было у бельгийской спортсменки Нины Дервал в разновысоких брусьях", — приводят слова Титова «Известия».