Журова: удивлена, что ВФЛА полностью не исключили раньше

Депутат Госдумы, олимпийская чемпионка Турина-2006 Светлана Журова прокомментировала ситуацию вокруг Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА). Ранее стало известно, что ВФЛА могут исключить из World Athletics. В настоящее время у федерации статус «отстранённой».
«Я удивилась, что ВФЛА полностью не исключили раньше. Думаю, цель изначально была такой. Без лёгкой атлетики у нас нет никаких шансов быть среди трёх лучших команд в общем зачёте. Отстрелив лёгкую атлетику, можно остальных уже не трогать. Россия в призёрах без лёгкой атлетики не будет, да и в пятёрке, наверное, тоже. Может быть, такие задачи и ставили. По крайней мере, такое было ощущение.
Всегда неприятно, когда за проступки отдельных людей идёт общая ответственность. Ответственность должна быть индивидуальной, пожизненная дисквалификация, ещё какие-то меры, но общая ответственность — я против этого», — цитирует Журову «Р-Спорт».
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