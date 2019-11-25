Источник: МФК «Спартак» снялся с чемпионата России после прокурорской проверки

Бывший глава пресс-службы и директор академии мини-футбольного клуба «Спартак» Григорий Митин рассказал о причинах, по которым красно-белые отказались продолжить участие в чемпионате Высшей лиги.

«В данный момент не работаю в клубе, поэтому могу комментировать ситуацию со стороны. Когда я работал в «Спартаке», клуб испытывал трудности с финансированием. Были регулярные задержки по выплатам зарплаты, несвоевременно оплачивались счета контрагентов. В настоящее время не секрет, что клуб должен деньги почти всем игрокам и административному составу.

Некоторые футболисты уже подали заявления в прокуратуру о невыплате заработной платы за несколько месяцев. По моим данным, неделю назад в клубе прошла прокурорская проверка. Считаю, именно по этим причинам «Спартак» не смог продолжить выступление в Высшей лиге», — приводит слова Митина «Подмосковье сегодня».

Митин отметил также, что «Спартаку» предъявлен иск на сумму более чем 700 тыс. рублей.

«Спартак» снялся с турнира Высшей лиги по мини-футболу чемпионата России