Источник: МФК «Спартак» снялся с чемпионата России после прокурорской проверки

Бывший глава пресс-службы и директор академии мини-футбольного клуба «Спартак» Григорий Митин рассказал о причинах, по которым красно-белые отказались продолжить участие в чемпионате Высшей лиги.
«В данный момент не работаю в клубе, поэтому могу комментировать ситуацию со стороны. Когда я работал в «Спартаке», клуб испытывал трудности с финансированием. Были регулярные задержки по выплатам зарплаты, несвоевременно оплачивались счета контрагентов. В настоящее время не секрет, что клуб должен деньги почти всем игрокам и административному составу.
Некоторые футболисты уже подали заявления в прокуратуру о невыплате заработной платы за несколько месяцев. По моим данным, неделю назад в клубе прошла прокурорская проверка. Считаю, именно по этим причинам «Спартак» не смог продолжить выступление в Высшей лиге», — приводит слова Митина «Подмосковье сегодня».
Митин отметил также, что «Спартаку» предъявлен иск на сумму более чем 700 тыс. рублей.
- 25 ноября 2019
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