Мамиашвили: вынесенные ВАДА рекомендации – убийственные

Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили прокомментировал ситуацию с возможным отстранением России от международных соревнований на четыре года.
«Вынесенные ВАДА рекомендации – убийственные, но это пока рекомендации. В любом случае нужно дождаться финального решения.
Что касается подготовки России к чемпионату мира в Красноярске и первенству в Уфе, то я только что вернулся с исполкома Объединённого мира борьбы (UWW), где мы это обсуждали.
Мы выполняем все свои обязательства по подготовке к этим стартам, работа идёт, мы постоянно находимся в открытом диалоге с UWW, оперативно решая все вопросы, в ближайшем времени у нас запланирована ещё одна рабочая встреча по подготовке к предстоящим стартам в штаб-квартире UWW в Швейцарии», — цитирует Мамиашвили ТАСС.
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