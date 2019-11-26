Волейболист Михайлов: не считаю, что Россия сделала что-то плохое для спорта

Олимпийский чемпион, волейболист сборной России Максим Михайлов прокомментировал информацию о то, что Россия может лишиться права проведения чемпионата мира по волейболу 2022 года, если 9 декабря исполком ВАДА примет рекомендацию комитета по соответствию о четырёхлетнем запрете на проведение крупных международных соревнований в России.
«Понятное дело, что это опять политические игры. Я не считаю, что Россия сделала что-то плохое для спорта. Другие страны делают тоже самое, что и мы.
Несправедливо, что наших спортсменов не допускают к чемпионату мира по волейболу в 2022 году. Был бы большой прорыв, если бы наша сборная попала туда. Этот чемпионат сделал бы популярным волейбол. Ведь у нас не так часто проводятся соревнования по этому виду спорта. И волейбол не должен быть связан с политическими вопросами.
Печально, что во главе стоят не эмоции от спорта, не работа спортсменов, то, как они стараются, а только те причины, по которым мы кому-то не угодили», — сказал Михайлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алексеем Хасановым.
- 26 ноября 2019
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