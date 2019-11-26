Трефилов о санкциях к РФ: вляпаться так второй раз, это нужно быть полуидиотами

Вице-президент Федерации гандбола России, бывший главный тренер женской сборной России Евгений Трефилов оценил ситуацию с возможными санкциями со стороны ВАДА в отношении России. Комитет по соответствию ВАДА, в частности, рекомендовал исполкому организации отстранить Россию от международных соревнований на четыре года.

«Меня просто убивает наша беззубость. Мы сами допускаем такие вещи, которые потом нам же и приходится расхлёбывать. Мы не подходим профессионально к вопросу допинга: кто это делал, зачем и почему?! Стоит один раз хорошо разобраться, и всё. Мы в очередной раз сами себя опозорили, и нас опять заставили оправдываться. Значит, у нас такие „профессионалы“ работают. Нужно было сразу проверить ребят, которые когда-либо употребляли допинг или подозревались в нём. Может, это кто-то специально подставляет нас, откуда мы знаем. Но вляпаться так второй раз, это нужно быть полуидиотами или непрофессионалами высокой квалификации.



При решении отстранения на четыре года у нас может угаснуть спорт. Мы уже потеряли отличное поколение в 1984 году, да и сейчас, если что случится, мы будем вариться в собственном соку. Люди будут заниматься, но у них не будет выхода наверх, не к чему будет стремиться. Да и я боюсь того, что спортсмены начнут перебегать в другие республики, чтобы выступать на крупных соревнованиях. Хотелось бы, чтобы хоть на уровне президента как-то с этим разобрались. Сколько ж можно вляпываться», — сказал Трефилов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

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