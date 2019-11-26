МОК потребовал от РФ предоставить необработанные данные Московской лаборатории

Международный олимпийский комитет на своём официальном сайте потребовал от российских властей предоставить ВАДА аутентичные данные Московской антидопинговой лаборатории. В данных, которые были переданы ВАДА в январе 2019 года, были обнаружены несоответствия, что поставило под угрозу статус соответствия РУСАДА.



«Международный олимпийский комитет самым решительным образом осуждает действия лиц, ответственных за манипуляции с данными Московской лаборатории до того, как они были переданы Всемирному антидопинговому агентству в январе 2019 года. Эти грубые манипуляции посягают на доверие к самому спорту и являются оскорблением спортивного движения по всему миру. МОК поддержит самые жёсткие санкции ко всем лицам, ответственным за эти манипуляции.

В то же время МОК хотел бы поблагодарить департамент расследований ВАДА и независимых судебно-медицинских экспертов за проделанную ими тщательную и очень профессиональную работу, на которой основаны рекомендации комитета ВАДА по соответствию. Поскольку ВАДА опубликовало краткое изложение документа, МОК решил сделать некоторые предварительные комментарии по общим выводам.



МОК вновь требует от российских властей предоставить необработанные данные, на которых основывается это дело. Это по-прежнему является вопросом огромной важности, поскольку предоставление полностью аутентичных данных обеспечит достижение справедливости и то, что виновные могут быть должным образом наказаны, а невиновные полностью защищены. Таким образом тень подозрения в отношении нового поколения чистых российских спортсменов может быть устранена", — говорится в заявлении МОК.

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