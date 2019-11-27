Новый глава ВАДА Банька: санкции в отношении России очень серьёзные и жёсткие

Новый президент Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Витольд Банька, который начнёт работу с 1 января, заявил, что российский спорт ожидают жёсткие санкции.
Ранее комитет по соответствию ВАДА рекомендовал исполкому организации признать Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не соответствующим кодексу организации, а также отстранить Россию на четыре года от участия в международных соревнованиях.
«Исполком примет решение 9 декабря. Санкции в отношении России очень серьёзные и жёсткие. Спортсменов, которые подтвердят свою невиновность, допустят к соревнованиям», — цитирует Баньку RMF FM.
Банька был единственным кандидатом на выборах главы ВАДА, которые состоялись 7 ноября. До 1 января 2020 года организацию будет возглавлять действующий президент Крейг Риди.
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