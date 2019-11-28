Орлов – о допинге в России: рыльце наше не в пушку, а бородой покрыто

Российский комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о вероятных санкциях со стороны Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) в отношении России.

«Конечно, что-то будет. Потому что около тысячи проб не додали. Кто? Этот вопрос вообще не стоит. Кто подменял? Вы слышали хоть один ответ? Это инопланетяне подлетают… За это и хотят наказать наших спортсменов.

Вот скажите, наши спортсмены, как они готовятся. Они же лишнего грамма воды не выпивают 4 года. Олимпийские циклы. Что вы делаете, чиновники? Толстой, который заявил в Думе, давайте пропустим пару Олимпиад. Он же один из руководителей страны. Как с таким мышлением?

Чего удивляться, если уже сейчас сколько биатлонистов выступают за чужие страны? Они видят, что здесь ничего нет. Почему все сборы проводят за рубежом? Никто не задавался этим вопросом? Потому что там комфортнее, а спортсмену нужны самые современные технологии, экологически чистая жизнь, и питание, и воздух, и вода. Тут нет гарантий. Надо реально смотреть на вещи. Улучшать, к этому стремиться.



Что я вижу? Что рыльце наше не в пушку, а бородой покрыто. Что касается допинга. Столько уже было заседаний, президент говорит, что да, были нарушения. Значит, не выполняют его указания. У него есть вице-премьер Голодец, она отвечает за спорт. Вы где-нибудь слышали её выступления? Когда идут спортивный праздники, она во главе стола, везде. С тостом. Вот, правительство. Целая вертикаль ответственных людей. Есть помощник президента, отвечающий за спорт. И министр спорта. Целое Министерство спорта. А что мы можем сделать? Мы как журналисты должны освещать факты. И мы видим, что факты не в пользу всех перечисленных мною персон», — приводит слова Орлова «Эхо Москвы».