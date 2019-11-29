Конькобежец Кулижников выступит на этапе Кубка мира в Нур-Султане

Рекордсмен мира по конькобежному спорту россиянин Павел Кулижников возобновил тренировки на льду и отправится с командой на этап Кубка мира в Нур-Султан (Казахстан), информирует РИА «Новости».

Ранее Кулижников пропустил два первых этапа Кубка мира из-за повреждения голеностопа, полученного на тренировке. Соревнования прошли в Минске (Беларусь) и Томашуве-Мазовецком (Польша).

«Павел вышел на лёд, вернулся к тренировкам. Он поедет на этап Кубка мира в Нур-Султан. Он будет заявлен как запасной. Решение по старту будет приниматься уже на месте», — говорится в сообщении.

Этап Кубка мира в Нур-Султане состоится с 6 по 8 декабря.

Напомним, Кулижников является трёхкратным чемпионом мира в спринтерском многоборье и на отдельных дистанциях.