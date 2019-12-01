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Садулаев — о дисквалификации: это не повлияет на мой настрой и подготовку

Садулаев — о дисквалификации: это не повлияет на мой настрой и подготовку
Другие / Борьба 0

Российский борец, чемпион Олимпийских игр 2016 года Абдулрашид Садулаев, который был дисквалифицирован на четыре месяца за выражение политических и религиозных взглядов во время соревнований, прокомментировал ситуацию, в которую попал.

«Вся эта ситуация никак не повлияет на мой настрой и подготовку к основным стартам. Спасибо вам всем за поддержку. Как и планировал, увидимся в феврале», — написал Садулаев в своём «инстаграме».

Во время чемпионата мира, проходившего в Нур-Султане (Казахстан), российский боец продемонстрировал футболку с портретом имама Шамиля. На турнире в Казахстане Садулаев завоевал золотую медаль в весовой категории до 97 кг.

Дисквалификация Садулаева истечёт 21 января 2020 года. Россиянину также придётся заплатить денежный штраф. Он уже принёс извинения за свой поступок.

Российского борца дисквалифицировали за демонстрацию футболки с имамом Шамилём
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