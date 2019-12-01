Садулаев — о дисквалификации: это не повлияет на мой настрой и подготовку

Российский борец, чемпион Олимпийских игр 2016 года Абдулрашид Садулаев, который был дисквалифицирован на четыре месяца за выражение политических и религиозных взглядов во время соревнований, прокомментировал ситуацию, в которую попал.

«Вся эта ситуация никак не повлияет на мой настрой и подготовку к основным стартам. Спасибо вам всем за поддержку. Как и планировал, увидимся в феврале», — написал Садулаев в своём «инстаграме».

Во время чемпионата мира, проходившего в Нур-Султане (Казахстан), российский боец продемонстрировал футболку с портретом имама Шамиля. На турнире в Казахстане Садулаев завоевал золотую медаль в весовой категории до 97 кг.

Дисквалификация Садулаева истечёт 21 января 2020 года. Россиянину также придётся заплатить денежный штраф. Он уже принёс извинения за свой поступок.