Алексей Иванов: ВАДА — это канадо-американская мафия

Заслуженный тренер России по лёгкой атлетике Алексей Иванов заявил, что россиянам нужно не участвовать в Олимпийских играх, а параллельно проводить внутренние соревнования.

Ранее Комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) рекомендовал отстранить Россию от участия в международных соревнованиях на ближайшие четыре года. Такие меры были предложены в связи с обнаружением изменений в базе данных Московской антидопинговой лаборатории.

«Давайте говорить, где родилась ВАДА: это канадо-американская мафия, и это уже надо в открытую заявлять. Она, по сути, руководит всем спортом мира. Мне непонятно, почему нашими спортивными руководителями руководит ВАДА. Она руководит Олимпийским комитетом, федерациями, в том числе и нашими руководителями. Я не понимаю, как в отношении наших лучших тренеров нам приказывает ВАДА: «Будьте любезны, чтобы они больше никогда не тренировали». Это что такое происходит? Как вены вскрыли, и пока кровь выходит, они будут хохотать над нами. Почему мы идём на поводу у ВАДА?

Нам нужно уйти из Олимпиады и ничего там не платить, а проводить наши, российские соревнования параллельно Олимпийским играм. И всем ребятам, которые будут показывать результаты выше, чем на Олимпиаде, поднимать флаг, играть гимн, хлопать и награждать в соответствии. Сколько можно стоять на коленях перед этим ВАДА?! Это американо-канадская ВАДА, и пока она будет с нами так, ничего не поменяется», — цитирует Иванова «Национальная служба новостей».

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