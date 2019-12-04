Мартин прокомментировал разгромную победу в матче с ДР Конго на ЧМ по гандболу

Главный тренер женской сборной России Амброс Мартин прокомментировал победу в матче с ДР Конго на предварительном этапе чемпионата мира по гандболу в Японии со счётом 34:13.

«Мы не смотрим, лёгкая игра была или нет. Конечно, мы знаем, что сборная ДР Конго не является лидером ни африканского, ни тем более мирового гандбола. Но мы настраиваемся на каждую игру, отталкиваясь от себя, а не от соперника. В этом плане мы довольны игрой.

Мы довольны, что не позволили сборной ДР Конго создать сложности, как это было в случае с Аргентиной. В этой игре мы сразу расставили все точки над i. Мы знаем, что на чемпионате мира нужно выигрывать как у серьёзных соперников, так и не очень. Часто бывает, что играть против команд, которых считаешь лёгкими, даже сложнее, чем против соперников классом выше.

Матчи с Японией и Швецией? Мы понимаем, что надо побеждать. Но прежде всего важно, чтобы наша игра становилась лучше от матча к матчу, чтобы мы прогрессировали. Сборные Японии и Швеции сильно отличаются друг от друга. Но объединяет их одно: против них будет одинаково сложно. На этом чемпионате мира мы пока не провели ни одного матча против европейской команды, так будет и в случае с Японией. Эта команда играет в быстрый гандбол, к которому европейские сборные еще не привыкли. Японки играют у себя дома, не будут испытывать давления, так как квалифицировались на Олимпийские игры, поддержка болельщиков тоже будет на их стороне.

Плюс это сыгранная команда, к двум важным турнирам – чемпионату мира и Олимпийским играм – они готовились годами, находясь на продолжительных сборах одним и тем же составом. Повторюсь: японская сборная целенаправленно готовилась к домашнему чемпионату мира и Олимпиаде.

Достаточно вспомнить результат встречи между сборными России и Швеции на прошлогоднем чемпионате Европы. Это неудобный и сложный соперник", — цитирует Мартина официальный сайт ФГР.

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