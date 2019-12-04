Гандболистка сборной России рассказала, как её удивил японский болельщик

Гандболистка сборной России Анна Сень рассказала о праздновании дня рождения, который пришёлся на матч с ДР Конго. Подопечные Амброса Мартина в третьем туре чемпионата мира в Японии разгромили соперниц со счётом 34:13.

«В прошлом году на Евро в мой день рождения был выходной – сразу после встречи с Черногорией. В позапрошлом отмечала дома, потому что была беременна. В 2016-м мы как раз приехали в Швецию на Евро, а годом ранее день рождения выпал на сбор в Новогорске перед датским чемпионатом мира… Так что официальные матчи в день рождения всё-таки редкость. Я уже настолько привыкла встречать день рождения со сборной, что просыпаюсь и точно знаю, каким будет этот день, как он пройдёт. Конечно, жаль, что я далеко от своей семьи. Но я в сборной, и это тоже моя семья, как и «Ростов-Дон». Мы много лет вместе, здесь все для меня родные, и мне приятно провести праздник вместе с ними.

В прошлом году всё равно никто не мог уснуть после тяжёлой игры с Черногорией. К тому же на следующий день у нас не было матча. Сейчас же предстояла ранняя игра, подъём в 8 утра, и было бы неправильно не выспаться ради полуночных поздравлений. Утром девчонки пришли ко мне, подняли настроение, всё прекрасно. Тем более к этому моменту новый день наступил уже и по московскому времени.

Удивил японский болельщик, который приехал и подарил полотенце с золотой вышивкой: там мои имя и фамилия на английском языке и иероглифами", — цитирует Сень официальный сайт ФГР.

Фото подарка болельщика доступно в «инстаграме» Анны Сень.

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