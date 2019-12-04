Олимпийская чемпионка Сень: я никого не боюсь

Гандболистка сборной России Анна Сень рассказала, как её поздравил с днём рождения главный тренер Амброс Мартин. Вчера, 3 декабря, олимпийской чемпионке исполнилось 29 лет. В этот день сборная России обыграла команду ДР Конго на чемпионате мира в Японии со счётом 34:13.

«Сначала он в коридоре с улыбкой спросил, как я себя чувствую из-за того, что стала старше. Ответила, что чуть изменившийся возраст никак не повлияет на моё самочувствие. А потом Амброс поздравил меня перед командой, пожелал очень долгой карьеры.



Я купила девчонкам вкусный местный «живой» шоколад. Правда, самую известную марку найти не получилось, взяла аналог. И пообещала, что, если тренер разрешит, закажу на ужин суши. Это максимум, ведь уже совсем скоро у нас очень важные игры с Японией и Швецией.



Я уверена в своей команде и никого не боюсь. Верю, что мы можем пройти любого соперника. И должны это делать. Могу сказать, что нам повезло с календарём, с тем, что первые игры получились именно такими. Особенно рада, что в них приняли участие все гандболистки, никто не перегружался, никто не сидел. Все получили практику. Мы отработали кое-что, проверили связи с разными партнёрами, освоились те, кто впервые в сборной. Надеюсь, и дальше будем играть так же слаженно и продолжим действовать от защиты – это, считаю, наш конёк», — цитирует Сень официальный сайт ФГР.

Завтра, 5 декабря, сборная России сыграет с японками.

Гандболистка сборной России рассказала, как её удивил японский болельщик