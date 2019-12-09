Адвокат Родченкова назвал Россию гангстерским государством

Джим Уолден, адвокат российского информатора Всемирного антидопингового агентства Григория Родченкова, поделился ожиданиями от решения исполкома ВАДА по России.

«Мир чистых спортсменов затаил дыхание в надежде на то, что ВАДА поступит правильно и наложит длительную дисквалификацию на Российское гангстерское государство», — написал Уолден в своём «твиттере».

Комитет ВАДА по соответствию рекомендовал отстранить Россию от участия в соревнованиях на четыре года в связи с обнаруженными махинациями с данными Московской антидопинговой лаборатории. Исполком объявит решение сегодня, 9 декабря. Если Российское антидопинговое агентство будет лишено статуса соответствия, российская сторона сможет обжаловать решение в CAS.

Фуркад: думаю, Россию накажут. Я потерял пару медалей из-за неё