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Адвокат Родченкова назвал Россию гангстерским государством

Адвокат Родченкова назвал Россию гангстерским государством
Другие / Лёгкая атлетика 0

Джим Уолден, адвокат российского информатора Всемирного антидопингового агентства Григория Родченкова, поделился ожиданиями от решения исполкома ВАДА по России.

«Мир чистых спортсменов затаил дыхание в надежде на то, что ВАДА поступит правильно и наложит длительную дисквалификацию на Российское гангстерское государство», — написал Уолден в своём «твиттере».

Комитет ВАДА по соответствию рекомендовал отстранить Россию от участия в соревнованиях на четыре года в связи с обнаруженными махинациями с данными Московской антидопинговой лаборатории. Исполком объявит решение сегодня, 9 декабря. Если Российское антидопинговое агентство будет лишено статуса соответствия, российская сторона сможет обжаловать решение в CAS.

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