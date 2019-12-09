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Эдвин Мозес: в России чистые спортсмены просто не имеют выбора

Эдвин Мозес: в России чистые спортсмены просто не имеют выбора
Другие / Лёгкая атлетика 0

Олимпийский чемпион 1976 и 1984 годов американский легкоатлет Эдвин Мозес отреагировал на санкции ВАДА в отношении России за нарушение антидопинговых правил.

«Я думаю, что чистые спортсмены просто не имеют выбора, потому что они живут в этой стране, у них нет прав. Нет также правил, чтобы защитить их. Это позор. Однако в 1980 году я пропустил Олимпийские игры по политическим причинам, и это был урок, чтобы усвоить, что так делать нельзя. То, что сейчас, трагедия в разных видах спорта.

В этой ситуации виноваты органы государства, потому что они ответственны за это. Они сделали так, чтобы атлеты страдали. У них есть один шанс, и это позорное преступление, ведь они подставили своих сограждан.

Есть ли шанс, что в будущем ситуация изменится, при нынешнем президенте России? Это началось ещё до Путина», — передаёт слова Мозеса корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Егоров.

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