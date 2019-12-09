Новый глава ВАДА оценил санкции в отношении России

Новый президент Всемирного антидопингового агентства Витольд Банька, который вступит в должность с 1 января, прокомментировал решение исполкома организации ввести санкции в отношении России за махинации с данными Московской антидопинговой лаборатории.
«Сегодняшнее решение поможет нам повысить статус ВАДА. Важно, что эти рекомендации были утверждены единогласно. Решение обсуждалось с рядом регионов, и все страны, кроме России, поддержали рекомендации. Это хорошее решение для будущего антидопинговой политики. Мы накладываем санкции на тех, кто ответственен за нарушения. В то же время сохраняем право работать для тех, кто не связан со скандалом в России. Одна из основных целей ВАДА — защита чистых спортсменов, но впереди немало работы», — сказал Банька на пресс-конференции в Лозанне.
В частности, Россия на четыре года была отстранена от участия в крупнейших международных соревнованиях.
- 9 декабря 2019
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