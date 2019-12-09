Свищёв — о санкциях в отношении России: ничего похоронного не вижу

Президент Федерации кёрлинга России Дмитрий Свищёв прокомментировал решение исполкома ВАДА отстранить Россию от участия в крупнейших международных соревнованиях на четыре года за махинации с данными Московской антидопинговой лаборатории.

«Что похоронного в этом решении? Даже если ничего изменить не удастся, то ничего похоронного в этом не вижу. Да, неприятно. Конечно, к сожалению, для нас это несправедливое решение, мы все это понимаем. Но не надо никаких панических настроений. Надо обязательно оспорить решение и адаптироваться к этой ситуации.

Решение политизированное. Я лично разговаривал со многими иностранными функционерами, они говорят, что на них оказывается давление, это давление было неприкрытым. Нам не привыкать к тому, что нас санкционно заставляют выступать без флага. Но спортсменов мы от этого меньше любить не будем, всё равно будем за них переживать, радоваться успехам.

Лишая нас соревнований, федерации сами себе роют яму. Лучшие чемпионаты мира в современной истории проходят на территории России: чемпионат мира по футболу и так далее. Они лишают спортсменов и болельщиков удовольствия. Мы законодатели спортивных мод, без нашего присутствия они ничего не смогут сделать», — сказал Свищёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Президент ВАДА назвал соревнования, от которых отстранили Россию