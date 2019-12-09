Президент ВАДА уверен, что CAS поддержит решение исполкома по России

Президент Всемирного антидопингового агентства Крэйг Риди прокомментировал введение санкций в отношении России за манипуляции с данными Московской лаборатории.

«Я был очень удивлён новыми манипуляциями после всего того, что мы сделали вместе. Это разочарование.

У России были все возможности, чтобы вернуться в международное спортивное сообщество, обеспечив развитие спорта. Но эта страна предпочла поступить иначе. У РУСАДА есть 21 день, чтобы принять решение или подать апелляцию в CAS. Но в таком случае РУСАДА должно показать, что не было факта несоответствия.

С апреля 2018 года у нас работает новая политика соответствия, позволяющая нам принимать более строгие санкции. Уверен, что решение CAS будет точно таким же.

Кодекс предусмотрен так, чтобы было расстояние между полным и частичным баном. Новое поколение должно получить возможность соревноваться, но без флага. Мы надеемся, что после этого в России произойдут изменения. А молодые и чистые атлеты должны получить шанс выступать", — передаёт слова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Егоров.

Решением исполкома ВАДА Россия на четыре года отстранена от участия в крупнейших международных соревнованиях.

Президент ВАДА назвал соревнования, от которых отстранили Россию