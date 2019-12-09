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Дмитрий Медведев — о санкциях ВАДА: это продолжение антироссийской истерии

Дмитрий Медведев — о санкциях ВАДА: это продолжение антироссийской истерии
Другие / Прочие виды спорта 0

Премьер-министр России Дмитрий Медведев выразил мнение по поводу решения ВАДА ввести санкции в отношении РФ за нарушение антидопинговых правил.

Россия на четыре года была лишена права участвовать в крупнейших международных соревнованиях, включая Олимпийские игры.

«То, что эти все решения повторяются, в том числе в отношении уже наказанных ранее спортсменов, не говоря уже о других моментах, наводит на мысль, что это продолжение антироссийской истерии. Это уже приобрело хроническую форму. Думаю, те российские организации, которые отвечают за это, должны будут продумать вопросы об обжаловании решения. Не знаю, что получится в итоге, но в таком ключе, видимо, это сделать необходимо. Ольга Юрьевна, донесите эту позицию», — заявил Медведев, комментируя решение исполкома ВАДА.

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