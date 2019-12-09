Тэйлор рассказал, что будет, если CAS не успеет принять решение по России до ОИ

Глава комитета Всемирного антидопингового агентства по соответствию Джонатан Тэйлор рассказал, как долго может продлиться рассмотрение апелляции российской стороны на решение исполкома ВАДА об отстранении от участия в крупнейших международных соревнованиях на 4 года.

«Уверен, что решение будет принято до Олимпиады в Токио. Если же этого не случится, то решение будет распространено на Париж-2024», — передаёт слова Тэйлора корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Егоров.

Тэйлор также уточнил, что именно Спортивный арбитражный суд решит, можно ли будет болельщикам приехать на предстоящие Олимпийские игры с российскими флагами.



Санкции ВАДА против России введены в связи с манипуляцией с данными Московской антидопинговой лаборатории.

Тэйлор: мы знаем, кто те 145 российских спортсменов, данные по которым подменили