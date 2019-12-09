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Тэйлор рассказал, что будет, если CAS не успеет принять решение по России до ОИ

Тэйлор рассказал, что будет, если CAS не успеет принять решение по России до ОИ
Другие / Прочие виды спорта 0

Глава комитета Всемирного антидопингового агентства по соответствию Джонатан Тэйлор рассказал, как долго может продлиться рассмотрение апелляции российской стороны на решение исполкома ВАДА об отстранении от участия в крупнейших международных соревнованиях на 4 года.

«Уверен, что решение будет принято до Олимпиады в Токио. Если же этого не случится, то решение будет распространено на Париж-2024», — передаёт слова Тэйлора корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Егоров.

Тэйлор также уточнил, что именно Спортивный арбитражный суд решит, можно ли будет болельщикам приехать на предстоящие Олимпийские игры с российскими флагами.

Санкции ВАДА против России введены в связи с манипуляцией с данными Московской антидопинговой лаборатории.

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