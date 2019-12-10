Ефимова: я без пяти минут бабушка для спорта

Шестикратная чемпионка мира по плаванию Юлия Ефимова высказала мнение по поводу своего возможного недопуска к летним Олимпийским играм 2020 года в Токио.

«Мне кажется, я всё пережила в Рио-де-Жанейро. В данный момент думаю, что ничего хуже случиться уже не может. Тогда меня допустили до Игр в день их официального открытия. Полгода болела, постоянно сидела на таблетках. Сейчас у меня уже не такая реакция на происходящее. Даже если мне не позволят выступить, я без пяти минут бабушка для спорта. Значит, такова судьба, что поделать.

Если ты один раз нарушил какое-то правило, то не будешь отбывать за это наказание дважды. Надеюсь, это сработает, но не могу быть уверена. Да, со мной случилось подобное, в результате я была дисквалифицирована на два года. При этом многие спортсмены из США, Европы и других стран имели проблемы с допингом, но сейчас спокойно выступают. Если вы хотите устанавливать такие законы, пусть они будут едины для всех. Не только для России, пожалуйста», — цитирует Ефимову «RT на русском».