Бычков: на Олимпиаде и без флага будут знать, что выступает российский спортсмен

Президент Федерации скалолазания России Дмитрий Бычков заявил, что на Олимпиаде 2020 года в Токио даже без флага РФ все будут знать, что выступает российский спортсмен.

Ранее члены исполкома ВАДА единогласно проголосовали за лишение статуса соответствия РУСАДА. Россию на четыре года лишили права участвовать в крупных спортивных международных мероприятиях, в том числе на Олимпиадах и чемпионатах мира. «Чистые» спортсмены смогут выступить на соревнованиях только в нейтральном статусе.

«Даже если выступать придётся без флага, мы все прекрасно знаем, что это наш спортсмен. Его результаты – достижения, которыми гордится Россия и в которые вложены силы и знания российского спорта! Понимают это и представители других стран… Нам, конечно, неприятно, что наша олимпийская история начинается с таких обстоятельств. Но мы уверены, Олимпийский комитет России и Минспорт России приложат все усилия, чтобы спортсмены нашей страны смогли поехать в Токио.

Мы готовимся к тому, чтобы достойно выступить на Олимпиаде-2020. Готовимся побороться за оставшиеся путёвки в марте 2020 года на чемпионате Европы в Москве. И, конечно же, продолжаем подготовку к этому турниру, чтобы провести его на высшем уровне в российской столице. Нынешний стандарт соответствия кодексу ВАДА включает в себя чемпионаты мира и Олимпийские игры и на континентальные турниры не распространяется", — цитирует Бычкова РИА «Новости».

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