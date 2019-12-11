Бывший следователь ВАДА: россияне будут на мизинцах клясться в невиновности?

Джек Робертсон, проводивший расследование государственной системы применения допинга в России, отреагировал на решение ВАДА допустить россиян на международные соревнования, если они докажут, что не нарушали антидопинговых правил.

«ВАДА говорит, что российским спортсменам нужно будет доказать свою невиновность, чтобы выступить на летних Играх в Токио. Как это будет проводиться ВАДА? Россияне будут клясться на мизинцах? Это чистой воды пропаганда со стороны ВАДА и полная чушь.

Ни один спортсмен, включая россиян, не может полностью доказать свою чистоту. Учитывая допинговые данные по россиянам, чистые атлеты опять будут стоять вместе с российскими допингистами на олимпийском подиуме", — приводит слова Робертсона ITV.

9 декабря исполком ВАДА на четыре года отстранил Россию от крупнейших международных соревнований за махинации с данными Московской лаборатории.

«ВАДА — комнатная собачка России». Бывший следователь удивлён санкциями