Колобков оценил намерение комиссии атлетов ВАДА добиться полного отстранения РФ

Министр спорта России Павел Колобков прокомментировал информацию о том, что комиссия спортсменов Всемирного антидопингового агентства рассматривает возможность подачи апелляции в Спортивный арбитражный суд для ужесточения санкций в отношении России за массовые случаи применения и сокрытия допинга.

«Это скорее из разряда публичных выступлений, потому что есть ещё позиция комиссии спортсменов многих федераций, позиция разных спортсменов. Но на самом деле надо ориентироваться на решение ВАДА, которое, напоминаю, в силу ещё не вступило. Есть определённая процедура, и если оно будет обжаловано или с ним не согласится РУСАДА, оно может только вступить в силу после решения суда, а всё это из разряда эмоций.

И вообще, я хочу сказать как спортсмен: надо поддерживать, а не противопоставлять себя чистым спортсменам из других стран. Это неправильная позиция, и я, когда выступал, всегда поддерживал своих коллег из других стран. Мне эта позиция непонятна, мне кажется, она достаточно политизирована», — цитирует Колобкова РИА «Новости».

9 декабря исполком ВАДА единогласно поддержал рекомендации комитета по соответствию и отстранил Россию от крупнейших международных соревнований на четыре года.

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