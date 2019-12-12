Поздняков: Ганус со своими комментариями иногда выходит за рамки полномочий

Глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков выразил мнение, что генеральный директор Российского антидопингового агентства Юрий Ганус в своих комментариях иногда выходит за рамки полномочий.

«Призывы Гануса менять лидеров российского спорта? Мне сложно порой комментировать действия Гануса. В его полномочия входит работа по операционному управлению РУСАДА, но иногда он выходит за рамки полномочий со своими комментариями по тем или иным вопросам. Но Ганус разносторонний человек с широким кругозором, видимо, это даёт ему моральное право на подобные действия и заявления», – цитирует Позднякова РИА «Новости».

9 декабря исполнительный комитет ВАДА принял решение запретить российским спортсменам участвовать в крупных международных спортивных соревнованиях в течение четырёх лет, а также лишить РУСАДА статуса соответствия международному кодексу.

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