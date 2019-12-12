Поздняков: Ганус со своими комментариями иногда выходит за рамки полномочий

Глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков выразил мнение, что генеральный директор Российского антидопингового агентства Юрий Ганус в своих комментариях иногда выходит за рамки полномочий.
«Призывы Гануса менять лидеров российского спорта? Мне сложно порой комментировать действия Гануса. В его полномочия входит работа по операционному управлению РУСАДА, но иногда он выходит за рамки полномочий со своими комментариями по тем или иным вопросам. Но Ганус разносторонний человек с широким кругозором, видимо, это даёт ему моральное право на подобные действия и заявления», – цитирует Позднякова РИА «Новости».
9 декабря исполнительный комитет ВАДА принял решение запретить российским спортсменам участвовать в крупных международных спортивных соревнованиях в течение четырёх лет, а также лишить РУСАДА статуса соответствия международному кодексу.
- 12 декабря 2019
-
11:25
-
10:41
-
10:31
-
10:18
-
10:05
-
09:29
-
09:24
-
09:11
-
08:58
-
08:46
-
01:01
-
00:43
-
00:15
- 11 декабря 2019
-
23:44
-
23:24
-
22:37
-
21:12
-
20:29
-
18:41
-
17:59
-
17:17
-
16:48
-
16:32
-
16:25
-
16:05
-
15:58
-
15:30
-
15:06
-
14:53
-
14:41
-
14:31
-
14:23
-
14:10
-
14:04
-
13:49