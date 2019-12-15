Саночница Иванова выиграла спринт на этапе КМ в Канаде, у Репилова – серебро

Российские спортсмены завевали три медали в спринте на этапе Кубка мира по санному спорту в Уистлере (Канада).

Татьяна Иванова победила в соревнованиях у женщин. Она прошла трассу за 27,839 секунды. Второе место заняла американка Эмили Суини (+0,044), третьей стала представительница Германии Шейенн Розенталь (+0,065). Виктория Демченко (+0,068) заняла четвертое место, Екатерина Катникова (+0,113) стала девятой.

Роман Репилов стал вторым в мужских соревнованиях. Он уступил 0,007 секунды победителю — австрийцу Райнхарду Эггеру (36,449). Ещё один представитель Австрии Йонас Мюллер (+0,044) – третий. Россиянин Семён Павличенко (+0,126) показал седьмое время.

Всеволод Кашкин и Константин Коршунов заняли третье место в соревнованиях двоек, проиграв 0,004 секунды немцам Тони Эггерту и Саше Бенеккену (27,759). Второе результат показали представители Германии Тобиас Вендль и Тобиас Арльт (+0,003). Россияне Александр Денисьев и Владислав Антонов (+0,030) стали четвёртыми, Владислав Южаков и Юрий Прохоров (+0,158) — двенадцатые.