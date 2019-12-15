Глава World Athletics рассказал, при каких условиях россияне будут допущены к ОИ

Глава Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) Себастьян Коу заявил, что российские спортсмены получат допуск к участию в Олимпийский играх — 2020 лишь в случае полной уверенности в их непричастности к нарушению антидопинговых правил.



«Моё мнение таково: пока не почувствуем абсолютную уверенность в непричастности российских спортсменов к нарушениям антидопинговых правил, мы не будем рисковать и подвергать опасности карьеру чистых спортсменов. Только когда буду абсолютно уверен, что россияне, желающие участвовать в соревнованиях, никак не связаны с нарушением антидопинговых правил, они будут допущены к ним.



Поймите, чистые спортсмены посвятили большую часть жизни тому, чтобы добиться таких высот», — цитирует Коу Independent.