Российские борцы готовы выступить на Олимпиаде-2020 в нейтральном статусе

Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили заявил, что российские борцы готовы выступать на Олимпийских играх – 2020 в нейтральном статусе.

«Мы будем вместе со своей страной, пусть в нас никто не сомневается. Мы часть государства, часть страны, которая надеется на нас. Если нам скажут выступать под нейтральным флагом, мы это сделаем, скажут не ехать — останемся в России. Понятно, что в такой ситуации найдутся негодяи, которые убегут за границу и после двухлетнего карантина начнут выступать за другие страны. Но такие люди были всегда», — приводят слова Мамиашвили «Известия».

Напомним, 9 декабря ВАДА отстранило Россию на четыре года от крупнейших международных соревнований за манипуляции с данными Московской лаборатории.