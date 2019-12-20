Забелинская — о санкциях ВАДА в отношении России: интуиция меня не подвела

Трёхкратный призёр Олимпийских игр в велоспорте на шоссе Ольга Забелинская прокомментировала санкции ВАДА в отношении России.

9 декабря исполнительный комитет ВАДА принял решение запретить российским спортсменам участвовать в крупных международных спортивных соревнованиях в течение четырёх лет, а также лишить Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) статуса соответствия международному кодексу.

В нынешнем олимпийском цикле Забелинская сменила спортивное гражданство с российского на узбекистанское.

«Интуиция меня не подвела. Злорадствовать и не думаю, ну какое тут может быть злорадство. Как раз вот «Фейсбук» на днях напомнил: как говорила, что будут проблемы с допуском в Токио, так и получилось.

Квалификация на Игры на треке только идёт, всё решится уже после чемпионата мира. Это основной старт для набора очков. На шоссе планирую начать сезон в Дубае", — цитирует Забелинскую РИА «Новости».

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