Лихачёв продолжит работать со сборной России по пляжному футболу
Официальный сайт РФС сообщил о продлении контракта с главным тренером сборной России по пляжному футболу Михаилом Лихачёвым.
Лихачёв возглавляет национальную команду по пляжному футболу с 2010 года. Под руководством специалиста сборная России дважды выиграла чемпионат мира (2011, 2013), пять раз — Евролигу (2009, 2011, 2013, 2014, 2017), дважды — Кубок Европы (2010, 2012), трижды — Межконтинентальный кубок (2011, 2012, 2015), Европейские игры (2015).
Напомним, на чемпионате мира—2019 в Парагвае сборная России по пляжному футболу завоевала бронзовые медали, обыграв в матче за третье место команду Японии со счётом 5:4.
Следующий чемпионат мира по пляжному футболу состоится в 2021 году в Москве. Россия впервые примет первенство планеты.
Лихачёв: для сборной России по пляжному футболу сезон получился уникальным
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