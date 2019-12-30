Лихачёв продолжит работать со сборной России по пляжному футболу

Официальный сайт РФС сообщил о продлении контракта с главным тренером сборной России по пляжному футболу Михаилом Лихачёвым.

Лихачёв возглавляет национальную команду по пляжному футболу с 2010 года. Под руководством специалиста сборная России дважды выиграла чемпионат мира (2011, 2013), пять раз — Евролигу (2009, 2011, 2013, 2014, 2017), дважды — Кубок Европы (2010, 2012), трижды — Межконтинентальный кубок (2011, 2012, 2015), Европейские игры (2015).

Напомним, на чемпионате мира—2019 в Парагвае сборная России по пляжному футболу завоевала бронзовые медали, обыграв в матче за третье место команду Японии со счётом 5:4.

Следующий чемпионат мира по пляжному футболу состоится в 2021 году в Москве. Россия впервые примет первенство планеты.