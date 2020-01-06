Федерация тяжёлой атлетики нашла в фильме ARD инсинуации и необоснованные обвинения

Международная федерация тяжёлой атлетики (IWF) выступила с заявлением в отношении содержания фильма немецкого телеканала ARD, в котором против IWF и её президента Тамаша Аяна были выдвинуты обвинения в покрывательстве допинга и коррупции. IWF считает, что некоторые из поднятых вопросов «уже опровергнуты, а другие необоснованны».
«IWF выражает потрясение и смятение по поводу программы, поскольку она содержит много инсинуаций, необоснованных обвинений и искажённой информации. Федерация категорически отрицает необоснованные и очень серьёзные обвинения, выдвинутые против неё.
IWF всегда была верна и сейчас полностью соответствует кодексу ВАДА. Она осуществляет прогрессивную и обширную антидопинговую программу, которая постоянно обновляется, включая творческие и новаторские методы», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте IWF.
Среди главных обвинений IWF выделила два пункта: нецелевое использование доли полученных от МОК доходов от продажи телевизионных прав во время Олимпийских игр и отсутствие проверок ведущих спортсменов во внесоревновательный период. У федерации имеются доказательства, чтобы опровергнуть эти обвинения.
Сообщается, что аналогичные претензии о нецелевом использовании денег МОК уже предъявлялись в 2009–2011 годах. Тогда в ходе расследования комиссии МОК никаких нарушений выявлено не было.
Отвечая на вопрос о тестировании ведущих спортсменов, IWF приводит в пример упомянутого ARD олимпийского чемпиона из Грузии Лашу Талахадзе, который в 2015–2016 годах был протестирован 9 раз, 5 из них — во внесоревновательный период.
В заявлении IWF содержится также ответ касательно причин и результатов сотрудничества с венгерским антидопинговым агентством. Напоминает IWF и о своём расследовании широкого применения допинга среди тайских тяжелоатлетов.
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