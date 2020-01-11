Российские конькобежцы выиграли оба золота в командном спринте на ЧЕ

Российские конькобежцы завоевали пять медалей в первый день чемпионата Европы, в Херенвене (Нидерланды). Отечественные спортсмены первенствовали в командном спринте как среди женщин, так и среди мужчин. Чемпионами Европы стали Ольга Фаткулина, Ангелина Голикова, Дарья Качанова, Павел Кулижников, Руслан Мурашов и Виктор Муштаков.
На дистанции 1500 м трёхкратный чемпион мира россиянин Денис Юсков завоевал серебро уступив голландцу Томасу Кролу. На аналогичной дистанции среди женщин первенствовала голландка Ирэн Вюст. Россиянки Евгения Лаленкова и Екатерина Шихова завоевали серебро и бронзу.
Конькобежный спорт. Чемпионат Европы. Херенвен, Нидерланды
Мужчины. 1500 м
1. Томас Крол (Нидерланды) – 1.43,67.
2. Денис Юсков (Россия) – 1.44,80.
3. Патрик Рёст (Нидерланды) – 1.44,82…
11. Сергей Трофимов (Россия) – 1.47,56.
Командный спринт
1. Россия – 1.18,92.
2. Норвегия – 1.20,18.
3. Швейцария – 1.21,44.
Женщины. 1500 м
1. Ирэн Вюст (Нидерланды) – 1.54,88.
2. Евгения Лаленкова (Россия) – 1.55,22.
3. Екатерина Шихова (Россия) – 1.55,31…
6. Елизавета Казелина (Россия) – 1.55,77.
Командный спринт
1. Россия – 1.26,17.
2. Нидерланды – 1.26,62.
3. Польша – 1.28,25.
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