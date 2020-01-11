Российские конькобежцы выиграли оба золота в командном спринте на ЧЕ

Российские конькобежцы завоевали пять медалей в первый день чемпионата Европы, в Херенвене (Нидерланды). Отечественные спортсмены первенствовали в командном спринте как среди женщин, так и среди мужчин. Чемпионами Европы стали Ольга Фаткулина, Ангелина Голикова, Дарья Качанова, Павел Кулижников, Руслан Мурашов и Виктор Муштаков.

На дистанции 1500 м трёхкратный чемпион мира россиянин Денис Юсков завоевал серебро уступив голландцу Томасу Кролу. На аналогичной дистанции среди женщин первенствовала голландка Ирэн Вюст. Россиянки Евгения Лаленкова и Екатерина Шихова завоевали серебро и бронзу.

Конькобежный спорт. Чемпионат Европы. Херенвен, Нидерланды

Мужчины. 1500 м

1. Томас Крол (Нидерланды) – 1.43,67.

2. Денис Юсков (Россия) – 1.44,80.

3. Патрик Рёст (Нидерланды) – 1.44,82…

11. Сергей Трофимов (Россия) – 1.47,56.

Командный спринт

1. Россия – 1.18,92.

2. Норвегия – 1.20,18.

3. Швейцария – 1.21,44.

Женщины. 1500 м

1. Ирэн Вюст (Нидерланды) – 1.54,88.

2. Евгения Лаленкова (Россия) – 1.55,22.

3. Екатерина Шихова (Россия) – 1.55,31…

6. Елизавета Казелина (Россия) – 1.55,77.

Командный спринт

1. Россия – 1.26,17.

2. Нидерланды – 1.26,62.

3. Польша – 1.28,25.