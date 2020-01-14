Максимов — о сборной России по гандболу на ЧЕ: нужно было порвать и выйти дальше

Член тренерского совета Федерации гандбола России Владимир Максимов оценил выступление российской команды на чемпионате Европы.
Ранее российские гандболисты проиграли Исландии со счётом 23:34.
«Мы играем так, будто это обычный матч. А это матч, который нужно вырвать, порвать, выйти дальше. Мы должны играть в другой гандбол. Речь идёт не о том, что россияне не сыгранные, мы не предложили другую концепцию игры в нападении, которая позволила бы более успешно реализовать атаки.
Чтобы пройти дальше, обыгрывать сборную Дании нужно будет мячей в десять, а это будет, мягко говоря, сложно, но надежда умирает последней. На матч с датчанами никого настраивать не надо, все в команде профессионалы. Каждый спортсмен должен искать, понять сильные стороны соперника, решать, что мы можем сделать лучше, чтобы выиграть", — приводит слова Максимова ТАСС.
Напомним, сборная России по гандболу завершила борьбу за медали чемпионата Европы и потеряла шансы выступить на Олимпийских играх – 2020.
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