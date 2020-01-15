Министр спорта Колобков вместе с правительством России ушёл в отставку

Министр спорта России Павел Колобков ушёл в отставку. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев после послания президента Федеральному собранию заявил, что правительство уходит в полном составе.
Колобков занимал пост министра спорта с 19 октября 2016 года.
Члены правительства будут исполнять обязанности в полном объёме до формирования нового кабмина.
Колобков, будучи спортсменом, в 2000 году стал олимпийским чемпионом по фехтованию на шпагах. Также он является шестикратным чемпионом мира и двукратным чемпионом Европы.
После завершения спортивной карьеры Колобков с 5 октября 2010 года по 19 октября 2016 года работал заместителем министра спорта, туризма и молодёжной политики Российской Федерации. Курировал вопросы развития летних олимпийских видов спорта, подготовки сборных России к Олимпийским играм 2012 года в Лондоне.
Ранее Колобков был награждён орденом Александра Невского. Это произошло до решений исполкома ВАДА в отношении России.
9 декабря 2019 года исполнительный комитет ВАДА принял решение запретить российским спортсменам участвовать в крупных международных спортивных соревнованиях в течение четырёх лет, а также лишить Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) статуса соответствия международному кодексу. Россия обжалует решение в CAS.
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