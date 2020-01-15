Нисканен — о санкциях к россиянам: в главных стартах должны участвовать все лучшие лыжники
Финский лыжник Ийво Нисканен, занимающий четвёртое место в общем зачёте Кубка мира, высказал мнение о возможном отстранении сборной России от участия в крупных международных соревнованиях.
«Конечно, в главных стартах должны участвовать все лучшие гонщики, и не в последнюю очередь россияне, учитывая, что Россия — большая страна и важный рынок для спорта. Поэтому хочется, чтобы она сохранила своих спортсменов. Но в то же время, если окажется, что они не следовали правилам, то с этим ничего нельзя поделать. Надеюсь, в конце концов будет принято справедливое решение», — приводит слова Нисканена SVT.
Лидирует в Кубке мира россиянин Александр Большунов, вторым идёт Йоханнес Клебо, третьим — ещё один россиянин — Сергей Устюгов.
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