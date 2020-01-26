Дубов стал пятым на шахматном супертурнире в Вейк-ан-Зее

В Вейк-ан-Зее (Нидерланды) сыграны партии заключительного 13-го тура супертурнира Tata Steel Chess Tournament.



Одержавший досрочную победу Фабиано Каруана нанёс поражение россиянину Владиславу Артемьеву. Остальные шесть партий завершились вничью. Призёрами соревнований стали норвежец Магнус Карлсен и американец Уэсли Со, не выявившие сильнейшего в очном противостоянии.

Лучшим из россиян оказался Даниил Дубов, который в заключительном туре разошёлся миром с представителем Ирана Алирезой Фируджей и занял пятое место, по дополнительным показателям уступив голландцу Йордену Ван Форесту. Артемьев – 11-й, Никита Витюгов – 12-й.

Турнир проводится в Нидерландах с 1938 года. Для Каруаны эта победа стала первой в Вейк-ан-Зее, предыдущие два года первенствовал Карлсен. Дубов впервые принимал участие в соревнованиях.