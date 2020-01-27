Сидорова: не хочу выступать на «Русской зиме». Это протест, бойкот — называйте как угодно

Чемпионка мира в прыжках с шестом Анжелика Сидорова заявила, что не будет выступать на «Русской зиме» из-за разногласий с организаторами.
Ранее о пропуске соревнований сообщила чемпионка мира в прыжках в высоту Мария Ласицкене.
«Это наше решение с тренером. Не очень хочется выступать на «Русской зиме» из-за — назовём это так — разногласий с организаторами. Можете называть это как угодно — протест, бойкот. Без разницы, какие слова использовать, я просто не хочу там прыгать.
Кроме чемпионата России, планирую выступить в конце февраля на фестивале прыжков с шестом, который пройдёт в Москве. Больше стартов в России вообще нет», — цитирует Сидорову РИА «Новости».
Сидорова, как и все остальные российские легкоатлеты, пока не получила разрешения на участие в международных стартах.
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