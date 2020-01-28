Бывший сноубордист осуждён условно за контрабанду наркотиков

Бывший сноубордист японец Кадзухиро Кокубо осуждён условно на четыре года за контрабанду запрещённых веществ из США в Японию, сообщает Kyodo. Кокубо был признан виновным в контрабанде 57 граммов каннабиса, переправленных им из США в Токио с помощью экспресс-почты. Обвинение требовало для спортсмена три года лишения свободы, однако адвокатам удалось смягчить наказание.
«Кокубо употреблял каннабис на протяжении 10 лет, он тесно связан с наркотиками, и мы не можем допустить повторения этого преступления. Жаль, что он нарушал закон вопреки своим спортивным достижениям. Ему необходимо стать дисциплинированнее», – сказала судья при оглашении постановления.
Кокубо признался, что попробовал каннабис ещё в 14 лет. Сноубордист пообещал, что прекратит употреблять наркотики.
Кокубо дважды представлял сборную Японии на Олимпийских играх: в 2006 году в Турине и в 2010 году в Ванкувере.
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