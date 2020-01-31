Губерниев — о сети распространения допинга в Испании: будет пшик, как с доктором Шмидтом?

Российский комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на новость о том, что в Испании были задержаны организаторы международной сети, которая занималась продажей запрещённого в спорте вещества эритропоэтина (ЭПО).

«Испанская гвардия накрыла огромную сеть по распространению допинга. ЭПО! Работали ребята 10 лет по всей Европе, с любителями и профессионалами. Интересно, что будет дальше? Пшик, как в случае с доктором Шмидтом? Мелкую рыбёшку поймали, крупная рыба плавает спокойно!

Но как известно: допинг — эксклюзив России! И честная спортивная Европа не такая. Пы Сы: Для желающих загрузите в инете: Операция Пуэрто. Приятного чтения… Пы Пы Сы — Зеппельт, ау!" — написал Губерниев в «Инстаграме».

Эритропоэтин (ЭПО) нелегально применяется как допинг в некоторых видах спорта. Этот стимулятор помогает спортсменам улучшать доставку кислорода к мышцам.