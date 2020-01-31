Скелетонист Третьяков стал 6-м на этапе КМ в Швейцарии и уступил лидерство в общем зачёте

Россиянин Александр Третьяков занял шестое место на седьмом этапе Кубка мира по скелетону в Санкт-Морице (Швейцария). Победителем соревнований стал латвиец Мартинс Дукурс. По сумме двух заездов он показал время 2 минуты 15,89 секунды. Второй результат показал представитель Германии Феликс Кайзингер (+0,31). На третью ступень пьедестала почёта поднялся ещё один немец Аксель Юнг (+0,34).



Третьяков (1419) опустился на второе место в общем зачёте Кубка мира, пропустив вперёд Дукурса (1440).



Следующий этап Кубка мира пройдёт 15 февраля в Сигулде (Латвия).



Скелетон. Кубок Мира. Седьмой этап. Санкт-Мориц (Швейцария)

Мужчины. Итоговое положение



1. Мартинс Дукурс (Латвия) — 2.15,89

2. Феликс Кайзингер (Германия) — +0,31

3. Аксель Юнг (Германия) — +0,34...

6. Александр Третьяков (Россия) — +0,42...

12. Никита Трегубов (Россия) — +1,43...

15. Евгений Рукосуев (Россия) — +1,67.