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Скелетонист Третьяков стал 6-м на этапе КМ в Швейцарии и уступил лидерство в общем зачёте

Скелетонист Третьяков стал 6-м на этапе КМ в Швейцарии и уступил лидерство в общем зачёте
Другие / Прочие виды спорта 0

Россиянин Александр Третьяков занял шестое место на седьмом этапе Кубка мира по скелетону в Санкт-Морице (Швейцария). Победителем соревнований стал латвиец Мартинс Дукурс. По сумме двух заездов он показал время 2 минуты 15,89 секунды. Второй результат показал представитель Германии Феликс Кайзингер (+0,31). На третью ступень пьедестала почёта поднялся ещё один немец Аксель Юнг (+0,34).

Третьяков (1419) опустился на второе место в общем зачёте Кубка мира, пропустив вперёд Дукурса (1440).

Следующий этап Кубка мира пройдёт 15 февраля в Сигулде (Латвия).

Скелетон. Кубок Мира. Седьмой этап. Санкт-Мориц (Швейцария)
Мужчины. Итоговое положение

1. Мартинс Дукурс (Латвия) — 2.15,89
2. Феликс Кайзингер (Германия) — +0,31
3. Аксель Юнг (Германия) — +0,34...
6. Александр Третьяков (Россия) — +0,42...
12. Никита Трегубов (Россия) — +1,43...
15. Евгений Рукосуев (Россия) — +1,67.

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