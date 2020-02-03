Адвокат Махова — про обвинения борца в допинге: не стоит торопиться с выводами

Алим Бишенов, адвокат трёхкратного чемпиона мира по вольной борьбе россиянина Биляла Махова, который подозревается в нарушении антидопинговых правил, посоветовал не торопиться с обвинениями в адрес спортсмена до окончания расследования по этом делу.

Ранее стало известно, что Махов сдал положительную допинг-пробу на гормон роста.

«По моему мнению, категорические выводы о том, какое это вещество, в каких пропорциях и какого происхождения, преждевременны. Да, у Биляла были отобраны допинг-пробы, с результатами которых мы в настоящее время знакомимся. Разбирательство по этому поводу находится в активном статусе, и я бы повременил с выводами, в том числе, например, до комиссии, на которой и результаты допинг-тестов, и объяснения спортсменов внимательно исследуются перед постановкой конечного вывода», — цитирует Бишенова ТАСС.

Билял Махов выступал в тяжёлом весе как в вольной, так и в греко-римской борьбе. Спортсмен является трёхкратным победителем и многократным призёром чемпионатов мира, а также чемпионом Европы и обладателем серебряной медали Олимпийских игр—2012 в Лондоне. Борец мог получить золотую медаль Игр в связи с тем, что Международный олимпийский комитет (МОК) лишил победителя Артура Таймазова из Узбекистана золотой медали ОИ-2012 из-за нарушения антидопинговых правил, однако Махов остался с серебром.