Мамиашвили: благодаря таким борцам, как Амбарцумов, мы сохранили все победные традиции

Бывший главный тренер сборной России по борьбе Михаил Мамиашвили отреагировал на смерть чемпиона Европы1998 года, обладателя Кубка мира — 1997, мастера спорта международного класса по греко-римской борьбе Бориса Амбарцумова.

«Борис был в сборной команде России в наиболее тяжёлые годы, когда менялась страна, везде царил разброд и катастрофическое безденежье, многие тренеры и спортсмены вообще уходили из спорта. Благодаря таким ребятам, как Мурат Карданов, нынешний главный тренер сборной Гоги Когуашвили, Амбарцумов, мы тогда не просто выстояли, но сохранили все победные традиции, заложенные великими поколениями борцов ещё в советские времена.

Борис пришёл в команду совсем юным и не так долго был в ней, но успел выиграть Кубок мира, в 1998-м стал чемпионом Европы, причём сделал это в очень непростой борьбе: золотых медалей в его категории у нас не было на континентальных первенствах семь или восемь лет. После завершения карьеры от работал тренером в Москве, потом несколько лет провёл в Индии, снова вернулся в Москву, где продолжил работать с детьми. Его младший брат Камо сказал мне, что ещё несколько дней назад Боря проводил тренировки. Чувствовал себя нормально, немножко подкашливал. А оказалось — слишком запустил воспаление лёгких», — цитирует Мамиашвили «RT на русском».