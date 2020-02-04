Аудитория Супербоула выросла впервые за четыре года и составила 99,9 млн человек

Стало известно общее количество людей, посмотревших Супербоул — 2020. Как сообщает Nielsen, аудитория грандиозного спортивного события составила 99,9 млн человек — на 1,5% больше, чем в 2019 году.
Любопытно, что на протяжении последних четырёх лет аудитория Супербоула неизменно падала, а прошлогодний результат и вовсе стал худшим с 2008 года. Падение просмотров события связывают с тем, что всё большее количество людей смотрят его на стриминговых сервисах, отследить которые иногда не так просто.
Приток аудитории в этом году объясняют анонсом эффектного шоу в исполнении Шакиры и Дженнифер Лопес в перерыве матча. Их совместный номер обсуждается в социальных сетях так же активно, как и сама игра.
В финальном матче сезона НФЛ «Канзас-Сити Чифс» взял верх над «Сан-Франциско Форти Найнерс» — 31:20 (7:3, 3:7, 0:10, 21:0), проигрывая в ходе встречи со счётом 10:20. «Чифс» стали победителями Супербоула впервые с 1969 года.
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