Винер-Усманова: у Солдатовой проявились определённые наследственные моменты на уровне ДНК

Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер-Усманова прокомментировала информацию о том, что четырёхкратная чемпионка мира Александра Солдатова пропустит этап Гран-при в Москве. Турнир состоится с 7 по 9 февраля.
«У неё проявились определённые наследственные моменты, скажем так, на уровне ДНК. Они дали о себе знать в процессе взросления. Сейчас мы с ней работаем, лечим её. Но пока она не восстановилась. Как только я увидела, что Саша болеет, что у неё есть какие-то проблемы со здоровьем, она была снята с чемпионата мира. Потом она поняла и приняла это, поблагодарила меня. Потому что иначе во время чемпионата мира могли произойти неприятности.
Саша – член сборной России. И как только она будет готова, то начнёт тренироваться под моим самым пристальным вниманием. Я её очень люблю и хочу, чтобы она была в сборной как можно дольше», — приводит слова Винер-Усмановой сайт Олимпийского комитета России.
- 4 февраля 2020
-
19:15
-
19:08
-
18:53
-
18:41
-
18:33
-
18:15
-
17:45
-
16:52
-
16:49
-
16:14
-
16:14
-
16:00
-
15:21
-
15:08
-
14:46
-
14:26
-
14:05
-
13:48
-
13:44
-
13:37
-
13:20
-
12:55
-
12:28
-
12:18
-
12:08
-
12:04
-
11:56
-
11:22
-
10:56
-
10:55
-
10:26
-
10:05
-
09:40
-
09:08
-
08:41