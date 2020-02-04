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Винер-Усманова: у Солдатовой проявились определённые наследственные моменты на уровне ДНК

Винер-Усманова: у Солдатовой проявились определённые наследственные моменты на уровне ДНК
Другие / Прочие виды спорта 0

Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер-Усманова прокомментировала информацию о том, что четырёхкратная чемпионка мира Александра Солдатова пропустит этап Гран-при в Москве. Турнир состоится с 7 по 9 февраля.

«У неё проявились определённые наследственные моменты, скажем так, на уровне ДНК. Они дали о себе знать в процессе взросления. Сейчас мы с ней работаем, лечим её. Но пока она не восстановилась. Как только я увидела, что Саша болеет, что у неё есть какие-то проблемы со здоровьем, она была снята с чемпионата мира. Потом она поняла и приняла это, поблагодарила меня. Потому что иначе во время чемпионата мира могли произойти неприятности.

Саша – член сборной России. И как только она будет готова, то начнёт тренироваться под моим самым пристальным вниманием. Я её очень люблю и хочу, чтобы она была в сборной как можно дольше», — приводит слова Винер-Усмановой сайт Олимпийского комитета России.

Солдатова не выступит на этапе Гран-при по художественной гимнастике в Москве
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