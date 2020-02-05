Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Американский журнал признал россиянку Ласицкене лучшей прыгуньей в высоту десятилетия

Американский журнал признал россиянку Ласицкене лучшей прыгуньей в высоту десятилетия
Другие / Лёгкая атлетика 0

Американский журнал Track & Field признал трёхкратную чемпионку мира россиянку Марию Ласицкене лучшей прыгуньей в высоту десятилетия.

В рейтинги издания вошли по 10 лучших спортсменок в каждой легкоатлетической дисциплине. Второе место в списке лучших в прыжках в высоту заняла чемпионка Олимпийских игр 2012 года россиянка Анна Чичерова. Пятое место было отдано Светлане Школиной.

Серебряный призёр Олимпиады-2012 россиянка Екатерина Поистогова стала восьмой в рейтинге лучших в беге на 800 метров. Первую строчку заняла двукратная олимпийская чемпионка из ЮАР Кастер Семеня.

В списке лучших спортсменок десятилетия в беге на 400 м с барьерами четвёртой стала Наталья Антюх. В спортивной ходьбе на 20 км второй была признана чемпионка Олимпийских игр 2012 года Елена Лашманова.

В рейтинге лучших в прыжках с шестом четвёртое место заняла обладательница мирового рекорда (5,06 м) Елена Исинбаева. Серебряный призёр чемпионата мира 2017 года в прыжках в длину Дарья Клишина оказалась пятой в своём рейтинге.

Ласицкене решила выступить на «Русской зиме» после отставки руководства ВФЛА
«Что творишь, родная!» Муж Ласицкене эмоционально отреагировал на успешный прыжок супруги
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020