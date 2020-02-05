Американский журнал признал россиянку Ласицкене лучшей прыгуньей в высоту десятилетия

Американский журнал Track & Field признал трёхкратную чемпионку мира россиянку Марию Ласицкене лучшей прыгуньей в высоту десятилетия.
В рейтинги издания вошли по 10 лучших спортсменок в каждой легкоатлетической дисциплине. Второе место в списке лучших в прыжках в высоту заняла чемпионка Олимпийских игр 2012 года россиянка Анна Чичерова. Пятое место было отдано Светлане Школиной.
Серебряный призёр Олимпиады-2012 россиянка Екатерина Поистогова стала восьмой в рейтинге лучших в беге на 800 метров. Первую строчку заняла двукратная олимпийская чемпионка из ЮАР Кастер Семеня.
В списке лучших спортсменок десятилетия в беге на 400 м с барьерами четвёртой стала Наталья Антюх. В спортивной ходьбе на 20 км второй была признана чемпионка Олимпийских игр 2012 года Елена Лашманова.
В рейтинге лучших в прыжках с шестом четвёртое место заняла обладательница мирового рекорда (5,06 м) Елена Исинбаева. Серебряный призёр чемпионата мира 2017 года в прыжках в длину Дарья Клишина оказалась пятой в своём рейтинге.
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